Armato di una mazza di ferro tenta il colpo in gioielleria: arrestato un 30enne Rapido intervento degli agenti del commissariato di Sorrento

La polizia ha arrestato un 30enne di Torre del Greco, per tentato furto aggravato. Gli agenti del commissariato di Sorrento, sono intervenuti in corso Italia a Sorrento per la segnalazione di un furto in atto presso un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato un uomo, identificato poi per il 30enne, intento ad infrangere la vetrata di una gioielleria con una mazza ferrata.

L’uomo, incurante della presenza degli operatori, ha continuato nella sua condotta violenta fin quando con non poche difficoltà è stato bloccato. Per tal motivo, l’indagato è stato arrestato.