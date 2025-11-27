Guida senza assicurazione e investe la passeggera di un'auto senza soccorrerla E' successo sulla tangenziale di Napoli

La polizia ha denunciato un 49enne napoletano per fuga e omissione di soccorso. Lungo la tangenziale di Napoli, a seguito di un tamponamento in una corsia di pagamento del pedaggio, all’altezza di Agnano, i conducenti delle due auto coinvolte si sono spostati oltre i caselli per scambiarsi i dati.

In quel momento, il conducente dell’auto tamponata ha scoperto che l’automobilista responsabile dell’incidente era privo di copertura assicurativa. Quest’ultimo, per risarcire il danno causato, ha proposto un risarcimento in contanti, risultato però insufficiente.

A quel punto il 49enne è risalito in auto ed è fuggito, urtando la passeggera dell’auto tamponata, che si trovava accanto alla portiera, facendola rovinare al suolo. La donna si è poi recata presso l’Ospedale San Paolo per le lesioni riportate.

Dagli accertamenti effettuati gli agenti della sottosezione autostradale di Fuorigrotta, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della tangenziale di Napoli hanno ricostruito l’esatta dinamica dei fatti ed hanno rintracciato il 49enne che è stato denunciato per omissione di soccorso. Allo stesso è stata contestata una violazione del codice della strada per mancanza della copertura assicurativa, nonché decurtati 15 punti dalla patente di guida.