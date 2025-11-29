Napoli, nuovo blitz dei carabinieri ai campi rom: rame rubato e cani maltrattati Nella lente dei controlli dei militari la sicurezza ambientale e l’illegalità diffusa

Continuano i controlli dei carabinieri ai campi Rom di Napoli e provincia disposti dal comando provinciale.

A pochi giorni dall’ultimo servizio a largo raggio svolto nell’accampamento di via Grimaldi, i carabinieri della compagnia di Poggioreale - con la preziosa collaborazione dei militari forestali, del nucleo radiomobile di Napoli e degli agenti della polizia municipale hanno setacciato l’area di via Macello nel quartiere ad ovest di Napoli.



Nella lente dei controlli dei militari la sicurezza ambientale e l’illegalità diffusa.

Delle 132 persone identificate nell’insediamento che si trova sotto l’arteria autostradale sono 38 i già noti alle forze dell’ordine. Su 2 di questi sono emersi dei decreti di espulsione.



Durante le ispezioni, i militari hanno denunciato un 45enne e un 28enne. I due erano i padroni di 2 pitbull: la femmina si chiama Stella mentre il maschio Dedu.

Gli animali, incatenati, deperiti, denutriti e con segni di abrasione al collo perché incatenati per lungo tempo, sono stati sequestrati e affidati ai medici dell’Asl Veterinaria Napoli 1.



Denunciato un 37enne trovato in possesso di 1 furgone carico di rifiuti solidi urbani. Forni, frigoriferi, lavatrici e condizionatori sono stati sequestrati insieme al mezzo di trasporto. Sequestrati anche 5 veicoli senza l’assicurazione e rimosse altre 19 auto in cannibalizzate o in stato di abbandono.



Scoperto anche un reato avvenuto nella notte: sono stati trovati 400 chili di rame (morsetti per filo sagomato). Dagli accertamenti è emerso che quella merce, del valore di circa 20mila euro, fosse stata rubata poche ore prima in un magazzino logistico di Rete Ferroviaria Italiana di Termoli. La refurtiva è stata restituita a personale dell'unità manutentiva di Napoli della stessa società.