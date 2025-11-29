Pozzuoli: blitz antidroga, carabinieri arrestano due uomini e una donna I tre sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio.

Perquisizioni anti droga a Pozzuoli per i carabinieri della locale compagnia. Durante la notte i militari della sezione operativa hanno effettuato un blitz in un appartamento. In casa il 42enne, il 57enne e la figlia incensurata di quest’ultimo che di anni ne ha 30.

La perquisizione, avvenuta dopo un mirato servizio di pedinamento, ha permesso di rinvenire diverse dosi tra cocaina, hashish e marijuana pronte alla vendita per un peso complessivo di 40 grammi.

Sequestrati anche materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisone e un telefono cellulare con all’interno messaggi pertinenti lo spaccio. I tre sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio.