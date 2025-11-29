L'impennata prima della fuga: carabinieri denunciano due 16enni e un 17enne Ecco cosa è accaduto nel quartiere San Giovanni a Teduccion a Napoli

E' notte, siamo a San Giovanni a Teduccio e i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli stanno percorrendo via delle Repubbliche marinare; la lunga arteria stradale che attraversa Barra e il rione Villa.



La gazzella nota uno scooter e in sella ci sono tre ragazzi. Sono tutti senza casco e scatta l’alt. L’honda Sh 125 cc si alza su una ruota sola e accelera.

L’impennata prima della fuga. Parte l’inseguimento. I tre - chi guida è 16enne mentre i due dietro hanno rispettivamente 17 e 16 anni - corrono ad alta velocità.

Durante la fuga i 2 passeggeri gettano un bastone telescopico (lo aveva il 16enne) e un coltello a serramanico che possedeva il 17enne. Le armi verranno poi recuperate e sequestrate.

La corsa dura poche centinaia di metri perché i tre imboccano un vicolo cieco. Bloccati sono stati denunciati.

Sono tutti incensurati. Il 16enne che guidava non aveva mai conseguito la patente e deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Gli altri due, invece, affronteranno un processo nel Tribunale per i minorenni di Napoli per possesso di armi.

I tre ragazzi sono stati affidati ai rispettivi genitori mentre il mezzo è stato sequestrato. Fortunatamente stanno tutti bene.