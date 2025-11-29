Napoli, movida a San Ferdinando e Scampia: controlli della polizia Ecco il bilancio dell'attività svolta

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei commissariati San Ferdinando e Scampia, con l’ausilio dei militari della guardia di finanza, della polizia locale e personale dell’Asl Napoli 1, hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” di Chiaia e nelle strade limitrofe.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 62 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, e controllato 8 veicoli.

Nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato 14 esercizi commerciali, ad alcuni titolari sono state contestate diverse carenze strutturali non significative ed elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 15.000 euro per mancanza del manuale Haccp (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare), per la presenza di un lavoratore non in regola, per occupazione abusiva di suolo pubblico, per insegna d’esercizio non regolare e per violazione del regolamento concernente la differenziazione dei rifiuti.