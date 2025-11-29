Volla, tentano di rubare un’auto: scoperti e arrestati L'intervento lampo degli agenti del commissariato Poggioreale

La polizia ha arrestato un 44enne napoletano e un 26enne di Acireale, entrambi con precedenti per tentato furto aggravato, il 44enne è stato anche denunciato per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

In particolare, gli agenti del commissariato Poggioreale, hanno notato due che confabulavano tra loro, di cui uno all’interno di un’auto in sosta; gli stessi, accortisi della presenza degli operatori, si sono allontanati frettolosamente, salendo a bordo di un’altra vettura e dandosi alla fuga.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, li hanno raggiunti e bloccati, rinvenendo, all’interno del veicolo in uso ai due, diversi attrezzi atti allo scasso; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti è emerso che la portiera dell’auto in sosta era stata danneggiata e il cilindretto di accensione manomesso. Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati.