Rapina a mano armata in autostrada: tre malviventi inseguiti e arrestati Bloccati sul raccordo Capodichino dalle pattuglie della polstrada di Avellino e Napoli

La polizia al termine di un lungo inseguimento, ha arrestato tre persone di origine campana per rapina aggravata ai danni di un punto di ristoro nell’area di servizio dell’autostrada A16.

In particolare, nella notte di giovedì, è giunta la segnalazione di una rapina durante la quale tre individui, dopo aver minacciato con una pistola una dipendente e averle sottratto il cellulare, l’hanno costretta a consegnare sigarette e altra merce.

Successivamente i tre, a bordo di un’utilitaria a noleggio con targhe rubate, sono fuggiti in direzione Napoli ma, dopo un inseguimento di diversi chilometri, sono stati bloccati da due pattuglie della polizia stradale di Avellino e Napoli sul raccordo autostradale, Ramo Capodichino.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti arrestati mentre la refurtiva, del valore di circa 3.000 euro, interamente recuperata.