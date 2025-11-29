Sorpreso a spacciare droga: 20enne arrestato dalla polizia In manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 20enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Decumani, hanno notato il giovane che, dopo aver colloquiato con alcune persone, ha consegnato loro qualcosa.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato il 20enne, inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del giovane, rinvenendo circa 40 grammi di cocaina, circa 1 kg di hashish e 500 grammi circa di marijuana oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.