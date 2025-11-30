Controlli a Chiaia e in centro storico: denunce e sequestri Sei i parcheggiatori abusivi denunciati. Sanzionati 37 automobilisti

Servizio anti movida dei carabinieri della compagnia Napoli centro nella zona dei 'baretti' di Chiaia e nel centro storico. Nella lente dei controlli i parcheggiatori abusivi che stazionano quotidianamente in quelle zone. Sono 6 gli uomini recidivi nel biennio che sono stati denunciati perché trovati ad esercitare l'attività illecita. Recidivo, ma per altro, anche un 15enne. Il ragazzo, durante i controlli al codice della strada, è stato fermato in sella a uno scooter senza aver mai conseguito la patente. Il 15enne è stato denunciato perché già in passato era caduto nella stessa contravvenzione.

Durante i controlli i carabinieri hanno sanzionato 37 autisti indisciplinati e sequestrato 5 scooter. Non potevano mancare i centauri senza casco: sono 5. Identificate 109 persone e segnalati alla Prefettura 5 ragazzi trovati in possesso di modiche quantità di droga.