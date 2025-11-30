Ispettore penitenziaria difende anziana e viene aggredito dai ladri Intervenuto per sventare furto è stato ferito a calci e pugni

È intervenuto per sventare un furto ai danni di una donna anziana, a Napoli, ma è stato ferito e colpito dai due ladri. È avvenuto a Napoli ad un ispettore della Polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale, che è dunque rimasto vittima di una grave aggressione mentre, libero dal servizio, interveniva per sventare un furto ai danni di un'anziana donna. A rendere nota la notizia è Marianna Argenio, vice segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "L'ispettore, accortosi che due uomini di nazionalità straniera stavano asportando il borsellino e il telefono cellulare dallo zaino della vittima, è immediatamente intervenuto qualificandosi e tentando di fermare l'azione delittuosa. I due malviventi si sono dati alla fuga, ma il graduato della Polizia Penitenziaria li ha inseguiti, riuscendo a recuperare un telefono cellulare caduto durante la corsa", prosegue. "Pochi istanti dopo, una terza persona - con in braccio un bambino - si è avvicinata pretendendo la restituzione del telefono.

Al rifiuto e al tentativo dell'Ispettore di proseguire l'azione di polizia, l'uomo lo ha minacciato e aggredito con calci e pugni. Anche la moglie dell'aggressore è intervenuta, scagliandosi contro l'Ispettore e partecipando all'aggressione. Solo successivamente con l'intervento di personale della Polizia di Stato presente nelle vicinanze è stato possibile bloccare i responsabili. L'ispettore ha riportato traumi contusivi multipli e una lesione alla spalla". Il SAPPE esprime profonda vicinanza al collega ferito e "fermo apprezzamento per la sua prontezza, professionalità e straordinario senso del dovere, dimostrati anche fuori servizio per tutelare una cittadina indifesa. Ribadisce la necessità di garantire adeguate tutele e riconoscimenti al personale della Polizia Penitenziaria, che quotidianamente - e spesso anche fuori servizio - si trova a intervenire in situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica". Donato Capece, segretario generale del SAPPE, esprime apprezzamento e solidarietà all'Ispettore di Poggioreale:

"Il lavoro della Polizia Penitenziaria è ancora una volta motivo d'orgoglio per tutta la città. I risultati che raggiungiamo ogni giorno e tutti gli obiettivi traguardati sono il frutto di un importante lavoro di squadra. Gli uomini e le donne del comando di Poggioreale riescono a lavorare coniugando l'aspetto personale con i doveri dell'uniforme e i risultati eccezionali raggiunti dimostrano la loro grandissima professionalità e competenza, nell'affrontare più temi non solo nell'ambito strettamente penitenziario. Il mio auspicio è quindi quello di continuare a lavorare in questa direzione, tenendo sempre presente l'importante aspetto del legame con il territorio e con i cittadini".