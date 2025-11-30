Borrelli, 'rodei notturni all'esterno dello stadio Maradona' Europa Verde: "E' sfida alla sicurezza pubblica, si intervenga"

"A Napoli 'rodei notturni' all'esterno dello stadio Maradona. Scooter e auto a folle velocità creano il caos tra passanti e automobilisti". Lo rende noto il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto immagini di quello che accade. Si tratta, spiega in una nota, "di decine di scooter e auto che invadono l'area antistante il settore Distinti procedendo a folle velocità, impennando, sgommando e compiendo pericolose evoluzioni tra passanti e automobilisti".

Nella notte tra il 28 e il 29 novembre 2025, intorno alle 23.00 un componente dell'Esecutivo regionale di Europa Verde, Rosario Pugliese, in compagnia di due militanti Davide Caramiello e Daniele Polge, ha assistito all'ennesima scena di caos e pericolo. Le immagini sono state inviate al deputato francesco Emilio Borrelli.

"Una vera e propria sfida alla sicurezza pubblica, consumata sotto gli occhi dei cittadini. Solo pochi giorni fa, episodi simili hanno provocato incidenti gravissimi, compreso il ferimento di una ragazza di 14 anni. Quello che sconcerta è l'assenza di controlli nel primo giorno del weekend - dicono gli esponenti di Europa Verde - L'area tra via Giambattista Marino e lo spiazzale antistante lo stadio è diventata una terra di nessuno nelle ore notturne. Ma i cittadini non sono disposti a tollerarlo oltre: chiedono ordine, sicurezza e rispetto. Rivolgiamo un appello forte alle autorità competenti: si intervenga subito, con decisione.

È indispensabile identificare i responsabili - anche tramite videosorveglianza - e istituire un presidio fisso o comunque costante nelle ore critiche. Napoli non può più permettere che pezzi del suo territorio vengano abbandonati al disordine. E soprattutto, attendiamo dall'Amministrazione comunale un progetto concreto, strutturale e definitivo per riqualificare e restituire dignità a quest'area. Serve una visione chiara, non solo per prevenire i disordini, ma per trasformare questo spazio in un luogo vissuto e sicuro. Basta rinvii: è tempo di agire".