Villa Arenaccia a Napoli: trovato in possesso di droga e arrestato Le manette ai polsi di un 37enne

La polizia ha arrestato un 37enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Parma, hanno notato un giovane che alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi con il chiaro intento di eludere il controllo.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato, trovandolo in possesso di 16 involucri di cocaina del peso di 4grammi circa, di 10 bustine di marijuana del peso di circa 11 grammi e di 585 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.