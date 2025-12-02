Maltratta il cane trascinandolo con l'auto: denunciato un 50enne L'intervento della polizia municipale a Castellammare di Stabia

Un 50enne stabiese è stato denunciato dalla polizia municipale di Castellammare di Stabia per maltrattamento di animali, ai sensi dell’art. 544-ter del codice penale.

L’indagine è scattata dopo la segnalazione e la diffusione sui social, ed in particolare sulle pagine del deputato Francesco Emilio Borrelli, di un video in cui si vede un cane al guinzaglio trascinato da un’auto in movimento. Gli agenti della Polizia Municipale – agli ordini del Colonnello Del Gaudio e coordinati dal Tenente Sepe – hanno avviato immediatamente un’attività investigativa e, grazie anche al supporto delle immagini della videosorveglianza, sono riusciti a rintracciare e denunciare l’uomo.

Nei suoi confronti è stato inoltre aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Il 50enne è stato anche sanzionato ai sensi dell’art. 169 del Codice della Strada per trasporto irregolare dell’animale.

“Il rispetto verso gli animali è un valore che una comunità deve difendere. Ringrazio la nostra Polizia Municipale per la professionalità con cui ha ricostruito i fatti e individuato il responsabile. Episodi come questo non possono e non devono essere tollerati” - ha commentato il sindaco Luigi Vicinanza.