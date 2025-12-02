Napoli, Pianura: rinvenute armi e diversi quantitativi di droga Indagini in corso da parte della polizia

La Polizia di Stato ha eseguito numerose perquisizioni nel quartiere Pianura nell’ambito di un’attività finalizzata alla ricerca di armi e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Pianura hanno rinvenuto e sequestrato due pistole, di cui una cal.8 con due cartucce, mentre l’altra cal.7.65 con 7 cartucce, un fucile cal.12, un giubbotto antiproiettile, 22 grammi circa di marijuana nonché 80 grammi circa di hashish.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi e stupefacenti predisposto dalla Questura di Napoli, finalizzato al rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio e alla tutela della sicurezza dei cittadini.