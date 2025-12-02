Guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di droga: polizia in campo Controlli degli agenti sugli autobus

La Polizia di Stato ha svolto servizi finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In particolare, gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, con il supporto di personale dell’Ufficio Sanitario, hanno predisposto un’attività di controllo rivolta ai conducenti degli autobus di linee territoriali ed extranazionali, al fine di verificare l’efficienza dei mezzi, i tempi di guida e il controllo dei passeggeri, presso il Terminal Metropark di corso Arnaldo Lucci a Napoli.

Nel corso del servizio gli operatori hanno controllato 14 autobus e identificato 378 persone, di cui 15 con l’utilizzo del precursore alcol e droga; una di esse è risultata positiva al test della droga.

Inoltre, durante l’attività è stata ritirata una patente di guida e contestate 3 violazioni del Codice della Strada, di cui una per superamento del limite velocità e 2 per non aver rispettato la durata massima della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose, con conseguente decurtazione di 3 punti.

È stato possibile accertare le condizioni psicofisiche dei conducenti grazie all’utilizzo dell’etilometro e del drogometro, strumenti che consentono di verificare l’assunzione di alcol e/o di sostanze stupefacenti.