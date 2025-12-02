Incendio in un appartamento, morta una 61enne: grave il marito A originare le fiamme sembrerebbe un corto circuito

Tragedia nel pomeriggio di oggi: una donna di 61 anni è morta nell'incendio del suo appartamento, il marito 63enne è ricoverato in gravi condizioni. L'incendio è scoppiato in un appartamento di via Salvatore Di Giacomo, nella zona di Monterusciello a Pozzuoli. Secondo una prima ricostruzione, un corto circuito scaturito da una stufetta elettrica avrebbe mandato in fiamme la casa al secondo piano di una palazzina. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare per la donna. Il marito, invece, è stato trasferito d'urgenza in ospedale ed è in gravi condizioni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli, che stanno effettuando i primi accertamenti. Al momento, l'ipotesi è quella di un incidente domestico.