Afragola, dovrà scontare oltre 10 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di un 38enne nigeriano

La polizia ha arrestato un 38enne nigeriano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. Gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali - secondo il quale, dovrà espiare la pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione per riduzione e mantenimento in schiavitù finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.

Gli investigatori, grazie ad una minuziosa attività info-investigativa svolta sul territorio e alla rapidità di intervento, sono riusciti a rintracciare il 38enne all’interno di un locale, abusivamente adibito alla rivendita di prodotti etnici, nel comune di Afragola.

All’interno del locale, è apparso chiaramente ai poliziotti che il cittadino extracomunitario stesse per allontanarsi al fine di far disperdere le proprie tracce, difatti, al momento della cattura è stato sorpreso mentre era intento ad approntare alcune valigie.