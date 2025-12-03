Meta di Sorrento: carabinieri arrestano pusher, la droga nel vano della batteria Le manette sono scattate ai polsi di un 24enne

E’ sera, siamo a Meta di Sorrento e i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento notano un 24enne a bordo della sua auto. Il 24enne è già noto ai carabinieri che decidono di controllarlo.

Scatta la perquisizione è non c’è traccia di droga o altro sia nell’auto che addosso al ragazzo.

I militari però vogliono approfondire il controllo e l’auto viene setacciata. La droga c’è. Rinvenuti e sequestrati 70 grammi di marijuana. Lo stupefacente - suddiviso in 15 involucri - era nascosto nel vano della batteria, sotto il cofano. Il 24enne è stato arrestato e ora è in attesa di giudizio