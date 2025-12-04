Carabinieri al campo rom di via del Riposo: 22 bambini tra montagne di rifiuti

Continua il controllo negli insediamenti della città

Napoli.  

Continua l'operazione ad alto impatto all'interno dei diversi campi rom a NAPOLI e provincia dei carabinieri del comando provinciale. Focus dell'operazione il censimento della popolazione, nella lente dei controlli anche la sicurezza ambientale e la lotta all'illegalità diffusa.

Questa mattina a via del Riposo i carabinieri della compagnia Poggioreale hanno controllato il terzo insediamento del quartiere dopo essere già stati prima nel campo di via Grimaldi e poi in quello di via del Macello. I carabinieri, con il prezioso contributo degli agenti della polizia municipale, hanno identificato 71 persone (di cui 20 con precedenti penali) e 22 minori per un totale di 93 residenti. All'arrivo i militari hanno sorpreso un 26enne di origine rumena che era a bordo di un'auto con all'interno diversi elettrodomestici e rifiuti ferrosi di vario genere. L'uomo era in un'area piena di rifiuti adiacente al campo e al proprio modulo abitativo. Rinvenuti, in un'altra area comune, elettrodomestici, lavatrici, forni a microonde, scaldabagno, materiali ferrosi per 30 metri cubi. Tutto è stato sequestrato e sarà prelevato da ditta autorizzata. Quattro i veicoli in stato di abbandono sequestrati.

