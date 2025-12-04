Accoltellato in piazza ad Afragola: è stato un minorenne La lite tra bande di ragazzi avvenuta ad aprile, ora la misura cautelare

I carabinieri della Stazione di Afragola hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare di collocamento in comunita' emessa dal gip per i minorenni di Napoli nei confronti di un ragazzo di Afragola, incensurato, che deve rispondere di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio. Il provvedimento scaturisce da una richiesta della Procura Minorenni dopo indagini dei militari dell'Arma sull'accoltellamento di un diciannovenne nella notte del 24 aprile scorso in piazza Gianturco di Afragola. Grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti e all'escussione di alcuni testimoni, si e' ricostruito che quella notte, durante una lite per futili motivi dovuti a dissidi pregressi tra gruppi di giovani, il minorenne ha colpito con un fendente all'addome la vittima, prima di allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.