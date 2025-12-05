Prelevata da un'auto, minacciata e violentata da balordi: terrore per una donna Gravissimo episodio di violenza a Napoli: indaga la polizia

"Vieni con con noi altrimemti ti uccidiano". Prima le minacce davanti ad un centro commerciale e poi lo strupro di gruppo in aperta campagna.

Una storia di violenza allucinante quella avvenuta a Napoli. La vittima, una 28enne, presa di mira da una banda in un piazzale. L'hanno prelevata dalla sua auto, sequestrata e costretta a subire abusi con violenza, senza scrupoli e nessuna possibilità di potersi difendere da sola.

La vicenda è ora al vaglio della polizia, dopo la denuncia presentata dalla giovane donna.

La 28enne ha spiegato agli inquirenti di essere stata costretta a salire a bordo di un’auto con a bordo sconosciuti e portata via, in una stradina isolata di campagna lontano dal centro abitato e commerciale, dove si si sarebbe poi consumata la violenza sessuale di gruppo.

Solo dopo alcune ore è stata riaccompagnata, stremata, in stato confusionale nel parcheggio stesso dove era stata prelevata con la forza e le minacce di morte. E' stata poi accompagnata in ospedale per le relative cure. E' sotto sotto shock a causa del grave trauma subito.