Pescivendolo ucciso alla vigilia di Natale, arrivano le condanne Si è concluso il processo in Corte di Assise

Una condanna all'ergastolo, due condanne a 30 anni e una quarta condanna a 20 anni di reclusione. Si è concluso così il processo in seconda sezione della Corte di Assise di Napoli per l'omicidio di Antonio Morione, vittima innocente della criminalità, ucciso a 41 anni la sera del 23 dicembre 2021 davanti alla sua pescheria a Boscoreale, in provincia di Napoli, per aver reagito a un tentativo di rapina. Condannato all'ergastolo Giuseppe Vangone, ritenuto l'uomo che ha esploso i colpi di pistola risultati fatali al 41enne, condanna a 30 anni di reclusione per gli altri due imputati Angelo Palumbo e Luigi Di Napoli e 20 anni di reclusione per Francesco Acunzo.

Il pm della Procura di Torre Annunziata, che ha svolto le indagini sull'omicidio, aveva chiesto quattro ergastoli. "Abbiamo accolto la entenza insieme alla moglie e ai figli in lacrime", racconta don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis della Regione Campania che si è costituita parte civile nel processo. "Come sempre - aggiunge - affermiamo l’importanza della verità e della giustizia per i familiari delle vittime, a cui siamo vicini nella vita e nel percorso giudiziario, rispettando ogni sentenza.

In questi anni la famiglia di Antonio, durante ogni udienza, è stata accompagnata dall’equipe di esperte della nostra Fondazione, un’equipe di umanità prima che di competenze, un accompagnamento continuo per consentire a chi ha subito la perdita violenta di intraprendere un percorso nuovo, dove la dignità di ciascuna vittima sia riconosciuta non solo nelle aule dei Tribunali, ma in ogni luogo della nostra nazione".