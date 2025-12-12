Scampia: trovata tanta droga ma anche un nuovo appartamento popolare I controlli dei carabinieri

E’ legittimo assegnatario di un appartamento di edilizia popolare di proprietà del Comune di Napoli ma ha deciso di cederne una parte. Siamo nel quartiere Scampia e i carabinieri della compagnia Napoli Stella stanno effettuando un servizio a largo raggio.

Durante i controlli nel lotto T/A di via Fellini, i militari notano una porta di ingresso che prima non esisteva e decidono di controllare

Dagli accertamenti emerge che erano stati effettuati dei lavori edili e che era stato creato un nuovo appartamento del tutto abusivo. Il nuovo appartamento era stato costruito grazie alle pertinenze dell’abitazione accanto di proprietà del Comune e in uso a un 36enne del posto, operaio e incensurato.

Nel nuovo appartamento “fantasma” una donna di 38 anni e già nota alle forze dell’ordine.

I carabinieri perquisiscono casa e trovano 24.500 euro in contanti di cui la 38enne non è in grado di giustificarne il possesso.

La 38enne viene denunciata per ricettazione, per diverse violazioni del testo unico sull’edilizia e per abusivismo. L’appartamento e il denaro sono stati sequestrati. Analoga sorte per l’operaio incensurato, denunciato anche lui.



Controlli con i carabinieri del nucleo cinofili di Sarno anche nel lotto K di via Galimberti dove un 42enne è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio.

I carabinieri hanno trovato nell’abitazione dell’uomo e nella corte di pertinenza del suo appartamento 16 grammi di hashish, 8 grammi di cocaina e diversi grammi di sostanza da taglio.