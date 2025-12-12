Scampia: trovata tanta droga ma anche un nuovo appartamento popolare

I controlli dei carabinieri

scampia trovata tanta droga ma anche un nuovo appartamento popolare

Napoli: Durante i controlli dei carabinieri a Scampia trovata tanta droga ma anche un nuovo appartamento popolare...

Napoli.  

E’ legittimo assegnatario di un appartamento di edilizia popolare di proprietà del Comune di Napoli ma ha deciso di cederne una parte. Siamo nel quartiere Scampia e i carabinieri della compagnia Napoli Stella stanno effettuando un servizio a largo raggio.

Durante i controlli nel lotto T/A di via Fellini, i militari notano una porta di ingresso che prima non esisteva e decidono di controllare

Dagli accertamenti emerge che erano stati effettuati dei lavori edili e che era stato creato un nuovo appartamento del tutto abusivo. Il nuovo appartamento era stato costruito grazie alle pertinenze dell’abitazione accanto di proprietà del Comune e in uso a un 36enne del posto, operaio e incensurato.
Nel nuovo appartamento “fantasma” una donna di 38 anni e già nota alle forze dell’ordine.

I carabinieri perquisiscono casa e trovano 24.500 euro in contanti di cui la 38enne non è in grado di giustificarne il possesso.

La 38enne viene denunciata per ricettazione, per diverse violazioni del testo unico sull’edilizia e per abusivismo. L’appartamento e il denaro sono stati sequestrati. Analoga sorte per l’operaio incensurato, denunciato anche lui.

Controlli con i carabinieri del nucleo cinofili di Sarno anche nel lotto K di via Galimberti dove un 42enne è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio.

I carabinieri hanno trovato nell’abitazione dell’uomo e nella corte di pertinenza del suo appartamento 16 grammi di hashish, 8 grammi di cocaina e diversi grammi di sostanza da taglio.

Ultime Notizie