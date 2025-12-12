Napoli: segnalati spari nella notte in piazza Carolina, trovato bossolo Non risultano feriti

Intervento della Polizia di Stato intorno alle 2 di notte a Napoli per per la segnalazione dell'esplosione di colpi di arma da fuoco in piazza Carolina, a pochi passi da piazza del Plebiscito. Sul posto sono giuntgli agenti dell'Upgsp della Questura di Napoli che hanno trovato un bossolo a terra nella vicina via Chiaia. Non sono stati rilevati altri segni di spari, fori o danni a cose. Non risultano feriti. Indaga la Polizia che ha avviato gli accertamenti sull'accaduto.