Natale e vendita abusiva di prodotti ittici: sequestro e sanzione della polizia Porto di Pozzuoli: controlli della polizia, capitaneria di porto e polizia locale

a cura di

Gianni Vigoroso

lunedì 22 dicembre 2025 alle 20:42



Intensificati i controlli della polizia nelle aree adibite alla vendita di prodotti ittici...