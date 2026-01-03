Furto redazione Repubblica, Manfredi: "Solidarietà e vicinanza" Le parole del sindaco di Napoli

"A nome mio e di tutta l'amministrazione comunale esprimo solidarietà e vicinanza alla redazione di Repubblica Napoli per il furto subito. Occorre il massimo impegno di tutti in difesa della libertà di informazione". Lo scrive in un post il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

La scoperta in mattinata. Ignoti, hanno portato via 6 computer portatili. Il prefetto Michele di Bari ha espresso “ferma condanna” per l’accaduto, sottolineando come episodi di questo tipo colpiscono non solo un’attività professionale ma il diritto all’informazione. Solidarietà alla redazione è stata espressa dall’ordine dei giornalisti presieduto da Ottavio Lucarelli, forze politiche e sindacali.