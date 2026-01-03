Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello dell'allenatore del Cagliari Pisacane, 28 anni, gestisce un locale con il padre a Toledo: ferito anche lui. Indaga la polizia

Il fratello dell'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, è stato ferito a colpi di pistola in Vico Tre Re a Toledo, nei Quartieri Spagnoli di Napoli.

L'episodio è avvenuto nella notte: il 28enne, centrato da due proiettili alla gamba destra, è ricoverato al Vecchio Pellegrini: non è in pericolo di vita.

Aggredito anche il padre 68enne dell'allenatore partenopeo del Cagliari: i due gestiscono un locale nella zona.

Stando a quanto si apprende, sarebbero finiti nel mirino di tre persone armate e a volto coperto: sull'episodio indaga la Polizia. L'allarme è scattato intorno alle 4. Il genitore è stato soltanto colpito con calci e pugni, mentre contro il giovane uno dei malviventi ha esploso due colpi di pistola.

Entrambi sono stati trasportrati in ospedale, ma il padre di Pisacane è stato dimesso.

Non si sarebbe trattato di una rapina per cui al momento vengono seguite diverse piste dagli investigatori della Squadra mobile della questura, che in queste ore stanno vagliando le immagini della videosorveglianza della zona.