Auriemma: "Colpire una redazione significa colpire i cittadini" Furto redazione Repubblica a Napoli

“Il furto avvenuto nella redazione di Repubblica Napoli non è solo un fatto di cronaca, ma un segnale preoccupante che riguarda tutti.

Quando viene colpito un luogo di informazione, a essere danneggiato è il diritto dei cittadini a conoscere i fatti in modo libero e trasparente. Servono risposte rapide e chiare e l’individuazione dei responsabili.

Le istituzioni hanno il dovere di garantire sicurezza a chi svolge un ruolo fondamentale per la democrazia. Al Movimento 5 Stelle e a me va un impegno costante per la tutela della libertà di stampa”.



Lo dichiara Carmela Auriemma, deputata del Movimento 5 Stelle e coordinatrice provinciale napoletana.