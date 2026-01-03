Calcio: Fabio Pisacane, 'aggredito solo mio fratello, non mio padre'

"Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, ho saputo solo questo pomeriggio".

calcio fabio pisacane aggredito solo mio fratello non mio padre
Napoli.  

E' stato solo il fratello Gianluca, e non il padre, ad essere aggredito e ferito questa notte ai Quartieri Spagnoli a Napoli. Lo precisa in una storia su Instagram l'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. "Come riportato da diversi organi di stampa - scrive Pisacane - questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un'aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco"m racconta. "Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un'altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all'esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia. Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, ho saputo solo questo pomeriggio". E chiarisce: "Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l'affetto"

Ultime Notizie