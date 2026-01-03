Calcio: Fabio Pisacane, 'aggredito solo mio fratello, non mio padre' "Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, ho saputo solo questo pomeriggio".

E' stato solo il fratello Gianluca, e non il padre, ad essere aggredito e ferito questa notte ai Quartieri Spagnoli a Napoli. Lo precisa in una storia su Instagram l'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. "Come riportato da diversi organi di stampa - scrive Pisacane - questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un'aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco"m racconta. "Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un'altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all'esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia. Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, ho saputo solo questo pomeriggio". E chiarisce: "Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l'affetto"