Individuato l'autore del raid al centro "Asterix" E' un 44enne napoletano, incastrato dalle immagini di videosorveglianza

La Polizia di Stato ha denunciato un 44enne napoletano, per furto aggravato. In particolare, gli agenti del commissariato San Giovanni - Barra, a seguito del furto avvenuto nella notte del 31 dicembre scorso, presso il Centro "Asterix" in via Domenico Atripaldi hanno avviato una minuziosa attività investigativa volta ad individuare l'autore. Gli agenti grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno ricostruito l'esatta dinamica dei fatti ed hanno rintracciato il 44enne. Nella notte di Capodanno erano state devastate alcune porte e messi a segno diversi furti, provocando danni rilevanti alla struttura. Solo due settimane fa il Centro era già stato colpito da un episodio analogo. In quell'occasione i responsabili avevano sporto denuncia, provveduto al ripristino degli spazi e alla ripresa delle attività.