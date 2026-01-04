Il fratello di Pisacane avrebbe fatto da paciere in una lite tra donne Avrebbe difeso una sua dipendente, e poi avvicinato da tre uomini che hanno fatto fuoco

Gianluca Pisacane, il 28enne fratello dell'allenatore del Cagliari, Fabio, avrebbe fatto da paciere dopo una lite che avrebbe coinvolto alcune ragazze nel suo locale, un ristobar, ai Quartieri Spagnoli di NAPOLI. In particolare, secondo quanto trapela, avrebbe difeso una sua dipendente durante un'accesa discussione con tre donne poi degenerata in scontro. Dopo momenti di forte trambusto la situazione sembrava tornata alla normalità. Nella notte, però, dopo le 3, quando Pisacane ha chiuso il locale, accompagnato dal padre di 68 anni, è stato avvicinato da tre uomini, uno dei quali ha esploso tre colpi di pistola che hanno ferito alle gambe il 28enne trasportato all'ospedale Pellegrini mentre il padre sarebbe stato coinvolto nella colluttazione ma l'allenatore del Cagliari ha negato tale circostanza in un messaggio in cui ha ringraziato per gli attestati di solidarietà ricevuti. Le condizioni del 28enne non sono gravi. Ora vanno avanti le indagini con l'obiettivo di accertare l'identità sia dei tre uomini che facevano parte del commando che delle donne che si trovavano nel locale e che avrebbero dato via alla rissa. Da chiarire anche le cause del litigio. Al lavoro gli uomini della Polizia con l'acquisizione delle testimonianze e delle immagini di videosorveglianza della zona