Treno fermo per avaria, interrotta tratta della Circumvesuviana Convoglio fermo ad Ercolano: stop transito da Torre Annunziata a Barra Treno fermo per avaria, interrotta una tratta della Circumvesuviana. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno che in una nota fa sapere come il convoglio "delle ore 17:14 da Sorrento per Napoli, fermo ad Ercolano, la circolazione è momentaneamente interrotta da Torre Annunziata a Barra, per i treni diretti a Napoli".
