Napoli: Diramazione Capodichino, chiusure notturne di un tratto per lavori

Per consentire lavori di competenza della Tangenziale di Napoli, sarà chiusa la Diramazione di Capodichino, tra Capodichino e l'allacciamento con la Tangenziale, in direzione di quest'ultima, nei seguenti giorni e orari: -nelle tre notti consecutive di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 gennaio, con orario 23:00-6:00; -dalle 23:00 di domenica 11 alle 6:00 di lunedì 12 gennaio. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino, seguire le indicazioni per la Tangenziale. 

