Revenge porn, fine di un incubo per una donna: arrestato un 37enne Ordinanza emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata

I carabinieri di Sant'Antonio Abate, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale procura della repubblica, hanno arrestato un trentasettenne salernitano per i reati di atti persecutori, revenge porn e tentata estorsione.

Le indagini, condotte dai carabinieri sotto il coordinamento della procura della repubblica, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, il quale, con condotte reiterate ed abituali, avrebbe molestato e minacciato una donna con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale, cagionandole un perdurante stato di ansia e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

L'attività investigativa ha permesso di accertare, altresì, che l'indagato avrebbe minacciato la donna di diffondere immagini a contenuto sessualmente esplicito che la ritraevano, subordinando la mancata divulgazione delle stesse alla consegna, in proprio favore, di una somma di denaro.

A seguito del rifiuto opposto dalla vittima, le immagini sarebbero state effettivamente inviate ad alcuni conoscenti della stessa. All'esito delle formalità di rito, l'indagato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.