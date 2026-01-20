Comandante Polizia Municipale Napoli: mancano circa mille agenti Nel 2025 oltre 90 grandi eventi che hanno visto l'impiego di oltre 6500 uomini

"L'organizzazione che ci siamo dati riesce a sopperire alla carenza di organico, ma mancano circa mille uomini". Così il comandante della Polizia locale di Napoli, generale Ciro Esposito, a margine delle celebrazioni per San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Municipale e per il 165esimo anniversario dalla fondazione del corpo della città di Napoli. Esposito ha riferito che solo nel 2025 sono stati oltre 90 i grandi eventi che si sono svolti in città e per cui sono stati impiegati oltre 6500 vigili urbani. Non sono mancati poi il controllo della viabilità, anche per far fronte alle difficoltà dei numerosi cantieri in corso per la riqualificazione delle strade cittadine, e le attività legate al controllo della movida.