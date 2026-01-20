Manfredi, 200 assunzioni per Polizia municipale dopo approvazione bilancio Attesa da tempo la riforma

Il Comune di Napoli assumerà 200 nuovi vigili urbani. Lo ha riferito il sindaco, Gaetano Manfredi, a margine delle celebrazioni per San Sebastiano Martire, patrono della Polizia municipale d'Italia e per il 165esimo anniversario dalla fondazione del corpo della città di Napoli.

"Faremo le assunzioni subito dopo l'approvazione del bilancio", ha detto Manfredi che ha sottolineato l'importanza del corpo della Polizia locale definendolo "strumento fondamentale per la gestione delle città, per garantire la trasparenza amministrativa e governare i tanti processi di cambiamento delle nostre comunità, oltre al grande contributo che svolgono sul fronte della sicurezza supportando le forze dell'ordine in queto compito importante e molto impegnativo".

Il primo cittadino e presidente nazionale Anci ha altresì evidenziato che la Polizia municipale è un corpo "che si sta trasformando e che richiede una riforma che attende da tanto tempo ed anche un maggior numero di uomini e maggior sostegno economico per poter svolgere tutte queste funzioni".