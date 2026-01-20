Marigliano, sicurezza: il sindaco incontra il prefetto Particolare attenzione alle ore serali e alla tutela della tranquillità dei cittadini

Mario Pepe

Il sindaco di Marigliano, Gaetano Bocchino, ha incontrato il Prefetto di Napoli Michele di Bari per un confronto sul tema della sicurezza urbana, con particolare riferimento alle ore serali e alla tutela della tranquillità dei cittadini.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha assicurato la massima attenzione sul territorio di Marigliano, confermando la disponibilità a un costante monitoraggio della situazione e a un rafforzamento del coordinamento istituzionale, nell’ottica della prevenzione e del controllo del territorio.

Bocchino ha ringraziato il Prefetto per la disponibilità e la prontezza dimostrate, sottolineando l’importanza di una sinergia stabile tra amministrazione comunale e Stato per garantire livelli sempre più elevati di sicurezza, soprattutto nelle fasce orarie serali, quando si concentrano maggiormente le esigenze di controllo e presidio.

«La sicurezza - ha dichiarato il sindaco - è una priorità assoluta per la nostra comunità e richiede un lavoro condiviso, serio e continuo.

L’attenzione mostrata dal Prefetto rappresenta un segnale importante per Marigliano e per i suoi cittadini». L’amministrazione comunale continuerà a collaborare con le autorità competenti per individuare e attuare ogni misura utile al rafforzamento della sicurezza urbana, con l’obiettivo di garantire vivibilità e fiducia sul territorio.