Ruba il telefonino ad una donna e aggredisce gli agenti: arrestato L'intervento immediato della polizia in piazza Enrico De Nicola a Napoli

La polizia ha arrestato un 56enne napoletano, per rapina impropria. Gli agenti del commissariato Vicaria- Mercato, nel transitare in piazza Enrico De Nicola, hanno notato un uomo che, con fare circospetto, stava seguendo una donna. Lo stesso, in quei frangenti, le ha sfilato il cellulare dalla borsa.

I poliziotti sono tempestivamente intervenuti, ma il malvivente, accortosi della loro presenza, ha tentato di darsi alla fuga scagliandosi contro di loro, finché non è stato bloccato. Alla fine è stato arrestato, mentre lo smartphone restituito alla legittima proprietaria.