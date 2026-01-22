Casavatore, tenta un’estorsione ai danni di una ditta edile: arrestato Manette ai polsi di un 57enne

La polizia ha arrestato un 57enne napoletano, per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Gli agenti della squadra Mobile e del commissariato di Afragola hanno accertato che, nei giorni scorsi, l’uomo aveva avvicinato il responsabile di un cantiere edile, impegnato nei lavori di ristrutturazione di un’abitazione, pretendendo il pagamento di una somma di denaro.

Gli operatori hanno quindi predisposto un servizio di osservazione. L'uomo si è ripresentato presso il cantiere e, dopo aver reiterato la richiesta estorsiva, è stato bloccato. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.