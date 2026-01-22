Orrore nel pc: foto e video di abusi su bimbi piccoli, arrestato un 68enne La Polizia Postale sequestra il materiale pedopornografico a Napoli

Un'insospettabile vita da pensionato nascondeva un archivio digitale fatto di violenze e abusi estremi. Questa mattina, a Napoli, gli uomini della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 68 anni con l'accusa di detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L'operazione, coordinata dalla Procura partenopea, ha portato alla luce video e immagini che ritraggono abusi su minori in età infantile, facendo scattare immediatamente le manette in flagranza di reato.

Il blitz e il sequestro dei dispositivi

Tutto è nato da un’indagine mirata del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (Cosc) Campania, specializzato nel monitoraggio dei flussi illeciti sul web. Gli agenti si sono presentati presso l'abitazione dell'indagato con un decreto di perquisizione firmato dalla quarta sezione della Procura di Napoli, guidata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, un ufficio da tempo in prima linea nella tutela delle fasce deboli.

Inizialmente l’attenzione degli inquirenti era rivolta a un altro nucleo della famiglia, ma l'analisi informatica in tempo reale ha spostato i sospetti sui dispositivi in uso al 68enne. All'interno dei suoi device, gli esperti della Polizia Postale hanno scovato migliaia di file dal contenuto inequivocabile. Non si trattava solo di immagini, ma di video di violenze brutali, spesso ai danni di bambini piccolissimi, che l'uomo conservava gelosamente tra le mura domestiche.

Una rete globale sotto la lente della Postale

L'arresto si inserisce in un quadro più ampio di controlli che il Servizio Polizia Postale coordina su tutto il territorio nazionale per arginare il traffico di materiale pedopornografico. Spesso questi contenuti viaggiano su circuiti crittografati o piattaforme di file-sharing internazionali, dove gli utenti scambiano file convinti di restare nell'anonimato.

Nel caso di Napoli, la gravità dei reati ipotizzati e il pericolo di reiterazione hanno spinto gli inquirenti a procedere con l'arresto immediato. Il materiale sequestrato è ora al vaglio degli analisti informatici per capire se l'uomo facesse parte di una rete più vasta di scambio o se si limitasse alla raccolta compulsiva di questi contenuti.

Questa operazione solleva ancora una volta il velo su quanto sia diffuso e radicato il fenomeno della violenza sui minori che corre lungo i fili della rete, arrivando a toccare insospettabili profili della porta accanto. La rapidità dell'intervento e il sequestro preventivo dei supporti digitali rappresentano un passo fondamentale, ma la vera sfida resta ora quella di tracciare la provenienza di quei video, nella speranza di identificare e proteggere le piccole vittime coinvolte.