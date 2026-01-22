Rapina una donna e tenta la fuga: arrestato un 43enne Rapido intervento dei falchi della squadra mobile

Insegue una donna e con violenza le sottrae due portafoglo dallo zaino. Terrore al corso Umberto a Napoli. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il 113.

Nella zona vi era una pattuglia dei falchi della squadra mobile che in poco tempo è riuscita a raggiungere e blocaccare l'uomo. Si tratta di un 43enne di origini algerine.

E' stato arrestato e dovrà ora rispondere di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.