controlli della polizia a porta capuana e giugliano in campania

Controlli disposti dalla questura di Napoli nella zona di Porta Capuana. In campo la polizia con i commissariati Vicaria-Mercato, Bagnoli, Decumani, Ponticelli e Nuovo Palazzo di Giustizia, unitamente ai militari dell’arma dei carabinieri.
Un controllo straordinario del territorio nell’area interessata. Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 86 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, e controllato 29 veicoli.
A Giugliano in Campania stessa attività: identificate 42 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, controllato 35 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, contestate 5 violazioni del codice della strada e ritirate 2 carte di circolazione.