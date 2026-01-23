Bene: "Massimo rigore, se ci sono responsabilità le accerteremo"

Così il sindaco di Casoria sul crollo del palazzo in via Cavour

bene massimo rigore se ci sono responsabilita le accerteremo
Casoria.  

Il sindaco di Casoria Raffaele Bene si è recato all’alba in via Cavour sul posto del crollo e ha attivato tutte le strutture comunali emergenziali del caso. I nuclei familiari che non hanno trovato ricovero presso i parenti sono ospitati in strutture alberghiere della zona.

Bene è in stretto contatto con la Regione che ha assicurato il proprio supporto per quanto di sua competenza e già nella serata di ieri ha inviato due autobotti da 15 mila litri a seguito della rottura della condotta idrica.

“La situazione resta delicata – aggiunge Bene - ed è seguita con il massimo rigore, se ci sono responsabilità verranno accertate. Lo sgombero effettuato nella giornata di ieri ha evitato una tragedia ancora più grave". 

"In questo momento difficile - conclude il sindaco di Casoria - chiedo a tutti unità e solidarietà soprattutto per le famiglie coinvolte direttamente. La nostra città saprà reagire: ci rialzeremo, come abbiamo sempre fatto". 

