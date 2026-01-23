Bene: "Massimo rigore, se ci sono responsabilità le accerteremo" Così il sindaco di Casoria sul crollo del palazzo in via Cavour

Il sindaco di Casoria Raffaele Bene si è recato all’alba in via Cavour sul posto del crollo e ha attivato tutte le strutture comunali emergenziali del caso. I nuclei familiari che non hanno trovato ricovero presso i parenti sono ospitati in strutture alberghiere della zona.

Bene è in stretto contatto con la Regione che ha assicurato il proprio supporto per quanto di sua competenza e già nella serata di ieri ha inviato due autobotti da 15 mila litri a seguito della rottura della condotta idrica.

“La situazione resta delicata – aggiunge Bene - ed è seguita con il massimo rigore, se ci sono responsabilità verranno accertate. Lo sgombero effettuato nella giornata di ieri ha evitato una tragedia ancora più grave".

"In questo momento difficile - conclude il sindaco di Casoria - chiedo a tutti unità e solidarietà soprattutto per le famiglie coinvolte direttamente. La nostra città saprà reagire: ci rialzeremo, come abbiamo sempre fatto".