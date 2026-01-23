Traffico di droga dalla Spagna, tre arresti a Napoli: sequestrati 43 chili Importante operazione dei "falchi" della Polizia

Detenzione e spaccio di droga, la polizia ha arrestato tre persone di 31, 39 e 52 anni. L'attività investigativa dei "falchi" della Squadra mobile ha consentito di intercettare un grosso carico di droga in arrivo dalla Spagna a Napoli, pronto per essere consegnato nel deposito di una ditta di spedizioni nel quartiere di Ponticelli.

Gli agenti hanno bloccato i tre: il 52enne è stato trovato in possesso di una bolla di accompagnamento relativa ad un collo di 300 kg proveniente dalla Spagna e di una chiave. All’interno della sua autovettura, invece, sono state rinvenute 41 buste di marijuana del peso complessivo di circa 43 kg. L'altro indagato, il 39enne, è stato trovato in possesso di 8.800, mentre il 31enne di 1.500 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.