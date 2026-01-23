Crollo a Casoria, Fico: vicino alla Comunità, la Regione al fianco del Comune Il presidente della Giunta regionale:

“Sono vicino alla comunità di Casoria in queste ore difficili, dopo il crollo di una palazzina e lo sgombero di altri edifici per motivi di sicurezza”. Così il presidente della giunta regionale, Roberto Fico interviene dopo il crollo di una palazzina a Casoria.

“Il mio pensiero – scrive il governatore - va soprattutto alle persone sfollate e a tutte le famiglie che stanno vivendo momenti di paura e incertezza. Sto seguendo passo dopo passo l’evolversi della situazione e sono in costante contatto con l’assessora Zabatta, che da ieri sera è sul posto e sta lavorando insieme al sindaco e alle altre istituzioni”.

“Voglio ringraziare tutti coloro che sono impegnati nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza. La Regione è al fianco del Comune per garantire tutto il supporto necessario ai cittadini colpiti”.