Napoli: sequestrata area pubblica trasformata in parcheggio privato Nel quartiere Barra

La Polizia Locale di Napoli ha sequestrato un’area di proprietà pubblica nel quartiere Barra, occupata illecitamente e trasformata in parcheggio privato senza alcuna autorizzazione. Gli agenti dell’unità operativa San Giovanni sono intervenuti in corso Sirena dove hanno potuto accertare che lo spazio pubblico era stato delimitato abusivamente con strutture e manufatti installati allo scopo di riservare l’uso dell’area a veicoli privati. Il sequestro preventivo disposto al termine degli accertamenti è finalizzato ad impedire la prosecuzione dell’illecito e a consentire il successivo ripristino dello stato dei luoghi.L’attività ha consentito inoltre di identificare il responsabile dell’occupazione abusiva, che è stato denunciato all'autorità giudiziaria per aver violato la normativa urbanistico-edilizia e per l’indebita appropriazione e l’utilizzo improprio di un bene pubblico.