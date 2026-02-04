Capodichino, non si ferma all'alt e si dà alla fuga: arrestato un 18enne Inseguimento rocambolesco a Napoli

La polizia ha arrestato un 18enne napoletano, per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno notato un’auto il cui conducente stava percorrendo la strada a forte velocità.

In quei frangenti, l’uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, dopo aver imboccato calata Capodichino in contromano ed aver impattato contro due auto in sosta, ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi, tuttavia, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà.