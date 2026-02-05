Furti a Piano di Sorrento, sindaco Russo: "Fiducia nelle forze dell'ordine" La nota del primo cittadino Salvatore Cappiello

"Negli ultimi giorni, anche nella nostra città, si sono verificati alcuni furti in appartamento. Sono in costante contatto con le forze dell’ordine e, proprio poco fa, ho avuto un nuovo confronto con il comandante della stazione dei carabinieri di Piano di Sorrento, Antonio Russo".

Lo scrive in una nota il sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello

"Mi è stato ribadito che si sta lavorando con grande determinazione e il massimo impegno possibile per stroncare il fenomeno, individuare i malviventi e intensificare la prevenzione sull’intero territorio.

Fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e, come sempre, disponibilità a collaborare nell’interesse della nostra città".