Minaccia la ex e tenta di fare irruzione in casa: la polizia scongiura il peggio Momenti di terrore a Fuorigrotta per una donna

Terrore per una donna nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. La polizia giunta tempestivamente sul posto, ha scongiurato il peggio.

I fatti

Tutto è partito da una segnalazione di una donna vittima di stalking. Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno preso contatti con la vittima la quale ha raccontato loro che, poco prima, il suo ex-compagno aveva tenuto una condotta aggressiva nei suoi confronti, come già avvenuto in precedenti occasioni, e aveva tentato di accedere all’interno della sua abitazione.

L’uomo, ancora presente sul posto, è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli operatori. Alla fine dopo l'interrogatorio in caserma, è stato arrestato.